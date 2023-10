Finiti i lavori in via Verga. Nuovo asfalto e viabilità più sicura

Completata l’asfaltatura della seconda parte di via Verga nel tratto che va dalla scuola media Mestica a via Dante Alighieri, all’altezza di Bellacopia. È stato possibile apprezzare l’intero intervento, che rende via Verga finalmente scorrevole e piacevole, per raggiungere da questa parte di San Marone via Carducci – attraverso via Cavallotti – nei pressi del passaggio a livello e dell’area Civitanova 2000. La prima metà del tratto era stata asfaltata prima dell’estate. Su segnalazione di alcuni automobilisti riferiamo che sarebbe necessario evitare che all’uscita degli alunni dalla scuola media molte auto sostino in curva ed anche prima, proprio nel tratto più pericoloso di via Verga, dove la visibilità è molto ridotta per curva marcata e fila di pini. Chi arriva da via Cavallotti non sa dell’imprevista occupazione della carreggiata, mentre chi tenta di passare si vede costretto ad invadere un po’ l’altra corsia, ma se d’altra parte arriva qualcuno a forte velocità non ha lo spazio per rientrare. Si fa notare che prima e dopo l’edificio scolastico – ad appena 50 e cento metri – ci sono peraltro molti parcheggi disponibili, mentre la stessa piazzetta Don Bosco è sempre completamente vuota. Posteggiare lì e fare quattro passi con i figli scolaretti – specie se non piove – non dovrebbe essere un problema, sottolineano i suddetti cittadini al volante.

Ennio Ercoli