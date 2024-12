Finiti i lavori sulla Entoggese: "Strada più sicura"

Nuovo asfalto, ma soprattutto gabbionate per contenere possibili cedimenti della strada e un ponte più largo per favorire la viabilità. Questi gli interventi completati dalla Provincia lungo la strada 43 Entoggese a Tolentino e Urbisaglia. I lavori, per oltre 3 milioni di euro, sono stati finanziati nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità nei territori interessati dal sisma del 2016. Il progetto e la direzione lavori sono stati eseguiti da tecnici della Provincia, la ditta esecutrice dell’intervento era formata dalla Pipponzi di Civitanova e dalla Papa Nicola di Macerata.

"Si tratta di un lavoro importante che ha permesso di sistemare diversi tratti della strada – commenta il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, che ha effettuato un sopralluogo con il dirigente del settore viabilità Matteo Giaccaglia (nella foto) –. Voglio ringraziare i tecnici della Provincia e le ditte esecutrici che hanno rispettato il cronoprogramma degli interventi. L’amministrazione guidata dal presidente Parcaroli sta dimostrando che, lavorando con serietà, si possono concretizzare tanti progetti per contribuire a ridare sicurezza e fiducia ai nostri cittadini".

Il progetto si è diversificato in dieci interventi di risanamento dei dissesti. I lavori saranno ultimati nei prossimi giorni con la nuova segnaletica orizzontale.