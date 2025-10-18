Sos case popolari
Finito sotto accusa per caporalato. Imprenditore assolto dopo sei anni
18 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Finito sotto accusa per caporalato. Imprenditore assolto dopo sei anni

Finito sotto processo per caporalato, è stato assolto un imprenditore. "Una sentenza che gli restituisce la dignità" commentano gli avvocati difensori.

Imputato era il matelicese Pier Giorgio Loddo, 57 anni, con le società Aga Agricola, Sibilla e Loddo Family. Nove lavoratori avevano denunciato lo sfruttamento, per episodi che sarebbero avvenuti alll’inizio del 2019 tra Matelica e Montemonaco. Si parlava di quindici ore di lavoro al giorno, senza turni di riposo, dormendo in un container in condizioni igieniche e sanitarie precarie.

Nel 2022 era iniziato il processo e l’altro giorno è arrivato l’epilogo: Loddo è stato assolto dal giudice Federico Simonelli in tribunale a Macerata "perché il fatto non sussiste". Anche il pm Lorenzo Pacini aveva chiesto l’assoluzione. Gli avvocati difensori Francesco De Minicis, Marco Massei (foto) e Giovanni Chiarella si sono detti soddisfatti per una sentenza "che ha restituito la dignità a un imprenditore.

Ma a seguito di questa accusa, due aziende sono state costrette a chiudere, perdendo un ingente patrimonio immobiliare. I dipendenti, molti dei quali lavoravano da anni per Loddo, si sono trovati improvvisamente senza occupazione. Gli effetti a catena hanno colpito anche le realtà che fornivano beni e servizi alle aziende principali, generando un danno economico diffuso.

Una situazione non imputabile a cattiva gestione da parte del curatore, ma piuttosto al venir meno di quello spirito imprenditoriale che rappresenta la vera forza propulsiva di ogni azienda. Le conseguenze sono state pesanti: gli operatori economici coinvolti hanno perso il merito creditizio, compromettendo la possibilità di proseguire un’attività imprenditoriale sana e sostenibile.

E poi c’è il giudizio dell’opinione pubblica. Qualcuno, commentando un articolo, aveva scritto “è assurdo che le autorità non si siano accorte di una situazione simile“. Oggi possiamo rispondere: non se ne sono accorte perché non c’era alcun reato".

c. m.

