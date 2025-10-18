Finito sotto accusa per caporalato. Imprenditore assolto dopo sei anni

Finito sotto processo per caporalato, è stato assolto un imprenditore. "Una sentenza che gli restituisce la dignità" commentano gli avvocati difensori.

Imputato era il matelicese Pier Giorgio Loddo, 57 anni, con le società Aga Agricola, Sibilla e Loddo Family. Nove lavoratori avevano denunciato lo sfruttamento, per episodi che sarebbero avvenuti alll’inizio del 2019 tra Matelica e Montemonaco. Si parlava di quindici ore di lavoro al giorno, senza turni di riposo, dormendo in un container in condizioni igieniche e sanitarie precarie.

Nel 2022 era iniziato il processo e l’altro giorno è arrivato l’epilogo: Loddo è stato assolto dal giudice Federico Simonelli in tribunale a Macerata "perché il fatto non sussiste". Anche il pm Lorenzo Pacini aveva chiesto l’assoluzione. Gli avvocati difensori Francesco De Minicis, Marco Massei (foto) e Giovanni Chiarella si sono detti soddisfatti per una sentenza "che ha restituito la dignità a un imprenditore.

Ma a seguito di questa accusa, due aziende sono state costrette a chiudere, perdendo un ingente patrimonio immobiliare. I dipendenti, molti dei quali lavoravano da anni per Loddo, si sono trovati improvvisamente senza occupazione. Gli effetti a catena hanno colpito anche le realtà che fornivano beni e servizi alle aziende principali, generando un danno economico diffuso.

Una situazione non imputabile a cattiva gestione da parte del curatore, ma piuttosto al venir meno di quello spirito imprenditoriale che rappresenta la vera forza propulsiva di ogni azienda. Le conseguenze sono state pesanti: gli operatori economici coinvolti hanno perso il merito creditizio, compromettendo la possibilità di proseguire un’attività imprenditoriale sana e sostenibile.

E poi c’è il giudizio dell’opinione pubblica. Qualcuno, commentando un articolo, aveva scritto “è assurdo che le autorità non si siano accorte di una situazione simile“. Oggi possiamo rispondere: non se ne sono accorte perché non c’era alcun reato".

c. m.