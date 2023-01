"Fino a metà prezzo, vantaggi veri"

di Francesco Rossetti

"Ottimo il movimento durante le festività, ora puntiamo sui saldi, con sconti anche del 70%": con questo spirito i negozianti di Civitanova affrontano l’ennesima stagione dei saldi invernali. Tra le vie dello shopping è un viavai di passanti e potenziali clienti che osservano l’attraente proposta delle vetrine. Da giovedì scorso, nei negozi del centro campeggiano numeri espressi a caratteri cubitali: sono le percentuali di riduzione di prezzo da applicare su scarpe, maglioni e cappotti nella speranza che almeno per un giorno il caro vita sia solo un ricordo lontano. E pazienza se non lo sarà, "la gente ha voglia di spendere – dicono Alessia Canuti e Valentina Ciarrocchi di ‘Freegirls DiveDivine’, in corso Dalmazia – e i saldi sono partiti bene, non possiamo lamentarci. Gli sconti? Si va dal 30 al 50% , in particolare applichiamo il 50% sulle giacche, sui pantaloni e sui coprispalle, che sono tra gli articoli più richiesti". Ma anche le calzature non sembrano dispiacere ai civitanovesi, così in via Duca degli Abruzzi "il movimento non è mancato in questi due giorni – spiegano Ludovica Sorbatti e Cristina Alexandrescu di ‘Primadonna Collection’ - e in tanti si sono presentati con la tessera dei presconti, segno che l’iniziativa funziona. Le diminuzioni? Vanno dal 20 fino al 70%". E venerdì, nonostante fosse attiva l’isola pedonale per via della Befana, "non possiamo dire di aver riscontrato problemi" chiariscono le due giovani esercenti. Da ‘Gommalacca’, in via Conchiglia, Daniela Frontoni vende vari articoli vari, ma "gli sconti, dal 20 al 50%, sono dedicati all’abbigliamento – specifica – e agli accessori per la moda. La risposta dei consumatori è stata buona già nei primi giorni e trovo positivo anche il bilancio delle festività. Forse, non c’è la stessa euforia dello scorso anno, ma ci accontentiamo". Laura Latino, del negozio di intimo ‘Duin Intimates e beachwear’, in corso Umberto I, crede invece che rispetto allo scorso anno "non ci siano particolari variazioni. Più o meno – aggiunge – la stessa mole di gente, non avendo visto né grossi cali né grandi aumenti. Le festività? "Gli affari sono andati davvero molto bene, sicuramente ci siamo rifatti rispetto al mese di novembre che è stato un mortorio". E sui saldi aggiunge: "In realtà non ci punto molto, perché nel mio negozio la gente compra già ad inizio stagione, a prezzo pieno. Ciò detto, la scontistica sarà su tutto l’invernale e lo stagionale, dal 20 al 50%". Una visione più prudente riguardo ai saldi del 2023 è quella di Tania Micucci di ‘So pretty’, nel tratto più a sud del Corso: "Le feste? Potevano andare meglio – confessa –, ora speriamo di rivedere un po’ di gente grazie ai saldi. Le cifre? Dal 20 al 50%, ma è bene essere trasparenti - ammonisce -: far finta di applicare uno sconto del 70% quando poi si alza il prezzo di listino non è affatto corretto. Meglio tenerli un po’ più bassi, ma effettivi anche perché la gente gira, confronta ed ha una certa maturità in fatto di acquisti convenienti".