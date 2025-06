Fino al Ghisallo in bicicletta per Micucci

"Civitanova – Ghisallo in bici, un’accoglienza fantastica". È quanto dice il direttivo del gruppo Intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro in merito all’esperienza della biciclettata che la scorsa settimana è stata realizzata in onore di Andrea Micucci, un civitanovese scomparso due anni fa a causa di un incidente sul lavoro con i familiari che diedero l’ok per il trapianto di organi. Laura Carota, consigliera Aido e compagna di Andrea, insieme con l’amico Roberto Turtù è stata protagonista di una traversata in bicicletta che da Civitanova l’ha portata al Santuario di Ghisallo, in Lombardia, luogo che accoglie un museo del ciclismo italiano. L’iniziativa è stata promossa per ricordare Andrea Micucci e per sensibilizzare sulla cultura e sull’importanza del dono. Vi sono state tre tappe: Civitanova - Savignano sul Rubicone; Savignano – Modena; Modena – Lodi. Di mezzo, anche la visita all’ospedale Torrette di Ancona. I due ciclisti sono stati scortati dalle auto di Gabriella Catini (Aido) e Siria Carella, ma ad ogni tappa un gruppo di ciclisti del luogo ha fatto loro compagnia per alcuni chilometri. "L’ospitalità ricevuta - dicono dall’Aido -, dalle Marche all’Emilia Romagna, è stata fantastica. Presidenti locali delle varie Aido, ciclisti, cittadini, sindaci e amministratori vari hanno accolto noi e la nostra iniziativa con grande entusiasmo e questo ci ha fatto veramente piacere. A Ghisallo sono state suonate le campane apposta per noi, una cosa che accade soltanto per il Giro d’Italia".

f. r.