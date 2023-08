"Finora non ci sono polizze specifiche"

"Finora non c’è stata grande richiesta, ma direi che anche dopo la legge si faranno chissà quante polizze". Manuele Battistelli, titolare con Gianluca Brilli dell’agenzia generale di assicurazioni che porta il loro nome, chiarisce che in materia c’è ancora molto da definire, ma in zona bici elettriche e monopattini non sono fenomeni di massa. "Le cose stanno cambiando adesso in corsa, dopo le ultime novità. Ma finora non c’erano prodotti assicurativi dedicati a questi mezzi elettrici. Ci sono per le moto, ma oggi se una persona volesse stipulare una polizza per il monopattino non saprei come inquadrarla. Lo stesso per le biciclette elettriche. In effetti, nessuno lo ha chiesto finora, per il momento è sufficiente la responsabilità civile del capo famiglia, a meno che non si tratti di una persona che fa sport a livello agonistico. L’impressione è che, almeno qui, questo non porterà numeri significativi di nuove polizze, da noi l’utilizzo delle biciclette elettriche o dei monopattini è ancora un fenomeno di nicchia: se ne vedono in giro alcuni, ma non molti, di certo mai quanti invece ne circolano nelle città". Senza targa, questi mezzi sono apprezzatissimi dove ad esempio tutto il centro è inaccessibile alle auto o ai motorini. Per capire in che modo e a quali mezzi sarà applicata la nuova normativa, bisognerà attendere che sia tradotta in testi di legge ufficiali. "Ovviamente seguiremo gli sviluppi, e quando il quadro sarà più definito ci saranno di sicuro gli strumenti assicurativi più adatti per questi nuovi mezzi elettrici, strumenti che a oggi neanche esistono e dovranno essere calibrati appositamente in base alle indicazioni che arriveranno dallo Stato e dall’Unione europea, e alle esigenze dei cittadini che li usano o li incrociano in strada".

Paola Pagnanelli