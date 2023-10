Finta avvocatessa condannata per truffa a tre mesi di volontario

Civitanova Marche, 5 ottobre 2023 – Spacciandosi per avvocato, aveva convinto due elpidiensi ad affidarsi a lei per la pratica di un incidente stradale. I due, padre e figlia, in buona fede le avevano creduto e le avevano dato i soldi che lei chiedeva, e solo troppo tardi avevano scoperto che la causa che lei avrebbe dovuto far partire per loro non esisteva in alcun tribunale. Per questo, accusata di truffa, è stata condanna la civitanovese 52enne Cristiana Marotti, che ora dovrà anche svolgere tre mesi di volontariato alla Caritas della sua città. I fatti risalgono alla primavera del 2016.

Padre e figlia, in seguito a un incidente, si erano rivolti a un avvocato di Ancona. Poi però avevano conosciuto Marotti, che li aveva persuasi ad affidarsi lei, revocando il mandato al collega e dando a lei la procura per procedere in tribunale. Marotti, assicurando di essere un avvocato, aveva suggerito ai due, residenti a Porto Sant’Elpidio, di chiedere un risarcimento all’assicurazione.

Così aveva chiesto loro prima 400 euro, poi altri duemila, e infine 1.278, spiegando che servivano per perizie e attività varie necessarie a far partire il processo, trattando soprattutto con l’anziano. E l’uomo, senza sospettare nulla, aveva pagato con assegni e bonifici quanto richiesto. Alla fine, quando i due aspettavano il famoso risarcimento promesso dalla falsa avvocatessa, avevano scoperto che erano tutte bugie, Marotti non era avvocato e non era mai iniziato alcun processo sulla loro vicenda, così l’avevano denunciata. Ieri per lei, accusata di truffa ed esercizio abusivo della professione e difesa dall’avvocato Renato Coltorti, si è chiuso il processo.

Il giudice Domenico Potetti, accogliendo la richiesta del pm Francesca D’Arienzo, ha condannato l’imputata solo per il reato di truffa a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa; la sospensione condizionale della pena è stata concessa solo a patto che Marotti svolga sei mesi di volontariato alla Caritas. I due raggirati, parti civili con l’avvocato Gianluca Gattari, dovranno essere risarciti con 3.500 euro. L’imputata è stata assolta invece dall’accusa di esercizio abusivo della professione.