Finta fisioterapista ruba una collana d’oro

di Lorena Cellini

Si ferma per strada e lo fa per gentilezza nei confronti di una donna che le aveva chiesto la cortesia di ascoltarla, un gesto educato che le costa caro perché le sfilano dal collo una collana d’oro. Furto con destrezza ai danni di una settantenne. E’ successo sabato alle 17.30 e oggi la nipote (I. L.) denuncia il fatto "per segnalare – dice – la presenza di questi individui e invitare tutti a stare con gli occhi aperti". Teatro del raggiro è stato l’angolo tra via Montello e viale Vittorio Veneto. L’anziana è sul marciapiede insieme al cognato e stanno per salire in macchina quando una donna attira la sua attenzione. Descritta come corpulenta, alta circa 1.60 centimetri, ha un cappello di paglia sulla testa e davanti alla bocca una mascherina chirurgica che in diversi indossano ancora in funzione anti-Covid. Con lei c’è un complice, un uomo brizzolato alto circa 1.80 centimetri "ed è lui che si occupa di distrarre mio padre. I due parlavano un italiano fluente", racconta la nipote. Per mettere le mani sul girocollo la truffatrice "sponsorizza – spiega – il suo studio fisioterapico. Parla di cervicale, mette le mani sul collo di mia zia e sparisce la collana". L’anziana non se ne rende nemmeno conto. Sale in macchina, in direzione dell’entroterra Maceratese, e non si accorge subito del furto subito. Lo farà durante il viaggio e presenterà denuncia presso i carabinieri di Castelraimondo. I due balordi si sono portati via un oggetto prezioso non solo per il valore materiale, ma soprattutto perché quella collana era un regalo ricevuto da sua madre. Il dispiacere e lo choc sono le conseguenze con cui ha dovuto fare i conti, come tutti quelli che cadono nella rete di delinquenti che si approfittano soprattutto delle persone anziane, che non sempre, come in questo caso, scelgono di rendere pubblico il raggiro con l’obiettivo civico di segnalare ad altri il pericolo. Lo ha fatto la nipote della settantenne, una famiglia che sta facendo pesantemente i conti con il fenomeno dei furti in città. Era di loro proprietà, infatti, il garage di viale Vittorio Veneto visitato e ripulito dai ladri a metà dello scorso maggio.