Finti vaccini, chiuse le indagini Ora in 77 rischiano il processo

di Marina Verdenelli

Finti vaccini all’hub Paolinelli, la procura di Ancona ha chiuso le indagini della maxi inchiesta esplosa a gennaio del 2022. Sono partite in questi giorni le notifiche a 77 indagati dei 415 bis, firmati dal pm Ruggiero Dicuonzo, titolare del fascicolo, dove sono contestati a vario titolo i reati di corruzione, peculato e falsità ideologica, in concorso.

L’indagine, condotta dalla squadra mobile dorica, aveva portato a galla a gennaio 2022 un trucchetto pericoloso: finte inoculazioni di dosi di siero anti Covid-19 per ottenere i greenpass, indispensabili per lavorare, muoversi a bordo di mezzi pubblici, viaggiare e anche sedersi al ristorante. Dietro il sistema, che sarebbe andato avanti per mesi al centro vaccinale della Baraccola, ancora in piena emergenza sanitaria per la pandemia che mieteva morti, era emersa la responsabilità di un infermiere, Emanuele Luchetti, 51 anni, falconarese. Favorendo una cerchia di persone, che arrivavano all’hub del Paolinelli tramite dei procacciatori, l’infermiere faceva finta di iniettare la dose spruzzando il contenuto invece per terra o nei cestini. Un medico, l’odontoiatra Carlo Miglietta, si era accorto e aveva fatto partire l’indagine (ha sporto denuncia a dicembre 2021) che ha tirato dentro uno stimato avvocato di Ancona, Gabriele Galeazzi, 52 anni, un ristoratore di Civitanova, Daniele Mecozzi, 46 anni, la commessa di un supermercato di Ancona, Daniela Maria Zeleniuschi, 42 anni, rumena, l’imprenditore anconetano Stefano Galli, 51 anni, un pensionato con un passato sindacale, Edmondo Scarafoni, 74 anni e una ristoratrice e operatrice balneare di Civitanova, Maria Francesca Lattanzi, 53 anni. Nella chiusura indagini questi sette nomi sono rimasti tutti, insieme ad altre 70 persone (in tutti gli indagati rimasti sono 77). L’infermiere Luchetti, stando alle accuse, sarebbe l’autore materiale dei fatti. Dietro il compenso di denaro, anche 400 euro a volta contesta la procura, effettuava finti vaccini a persone consenzienti. Gli altri sei sono i presunti procacciatori, quelli che indirizzavano da lui le persone che volevano vaccinarsi per finta per ottenere il greenpass. Per l’accusa ci avrebbero guadagnato anche loro qualcosa. Per tutti erano scattate le misure cautelari all’epoca, Luchetti aveva la più grave in carcere mentre gli altri sei i domiciliari o l’obbligo di dimora nel comune di residenza, oggi ormai decadute. Tutti e 77 gli indagati sono a piede libero e rischiano un processo. Solo otto persone sono ufficialmente fuori dall’inchiesta, per loro c’è stata l’archiviazione. Il pm ha stralciato le loro posizioni a marzo scorso perché "gli elementi di prova acquisiti non sono sufficienti a fondare un addebito di responsabilità". Tra le posizioni archiviate c’è anche quella di Liana Spazzafumo, 61 anni, originaria di San Benedetto del Tronto, che all’epoca era dirigente dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars) dove era responsabile dei flussi informativi sanitari e monitoraggio del sistema sanitario regionale. Dopo lo scandalo dei vaccini non si è vista rinnovare l’incarico. Era finita nei guai per una amicizia con Luchetti. Assistita dall’avvocato Marina Magistrelli la sua posizione è stata definitivamente chiarita e non si ravvisano responsabilità. "Il mio coinvolgimento indiretto in questa vicenda – commenta l’ex dirigente – ha gravemente danneggiato la mia vita lavorativa in Regione e ho sofferto molto per il fatto che, attraverso i mezzi di stampa, si è potuto pensare ad un mio ruolo attivo nella vicenda. Adesso sono contenta e sollevata che le indagini hanno fatto luce e chiarezza sulla mia totale estraneità ai fatti".