Finto avvocato si fa consegnare soldi e oro

Riceve la telefonata di un uomo che si spaccia per avvocato e finisce vittima di una truffa. I carabinieri della stazione di Apiro, al termine di una articolata indagine, hanno denunciato un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente a Giugliano in Campania, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di un anziano. Le indagini da parte dei carabinieri sono cominciate dopo la denuncia presentata da un uomo di 88 anni, che ha raccontato di essere stato vittima, a marzo di un raggiro ben orchestrato.

L’anziano ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente avvocato, che, con tono allarmato, lo ha informato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale: secondo l’uomo dall’altro capo del telefono, il figlio dell’anziano avrebbe investito una giovane donna. Per evitare conseguenze giudiziarie, il finto legale sosteneva fosse necessario versare urgentemente una somma di denaro, oltre a oggetti preziosi, ad un presunto incaricato che si sarebbe recato di lì a poco a casa dell’anziano. Poco dopo la telefonata, un uomo si è effettivamente presentato alla porta dell’88enne, riuscendo con abili tecniche persuasive a farsi consegnare un orologio da polso, alcuni monili in oro e la somma in contanti di 3.500 euro. Il danno economico complessivo subito dalla vittima ammonta a circa 5mila euro. I militari dell’Arma, dopo la denuncia, hanno avviato un’attività investigativa minuziosa, basata sull’acquisizione di testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli elementi raccolti hanno permesso di identificare l’autore del reato. È emerso che il 38enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, il giorno del fatto aveva noleggiato un’autovettura Jeep Renegade, con la quale si era recato ad Apiro per mettere a segno il raggiro ai danni dell’anziano.

L’uomo dovrà ora rispondere del reato di truffa aggravata, con l’aggravante di aver colpito una persona particolarmente vulnerabile considerata la sua età. Le indagini, ora, proseguono per verificare eventuali responsabilità di complici o collegamenti con altri episodi analoghi registrati in provincia. L’Arma dei carabinieri rinnova l’invito ai cittadini, in particolare agli anziani, a prestare la massima attenzione a situazioni analoghe e a contattare immediatamente il 112 in caso di telefonate sospette o richieste di denaro da parte di sconosciuti.