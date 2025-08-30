Finto carabiniere si fa dare soldi e gioielli

Circa tremila euro e gioielli per un valore abbastanza elevato oltreché di pregio affettivo: questo è il bottino della truffa escogitata nei minimi dettagli che dal primo pomeriggio di ieri e per qualche ora successiva è stata perpetrata da ignoti malviventi qualificatisi come carabinieri, ai danni di una famiglia di Cingoli, residente nel quartiere Trentavisi in via Cerquetelli.

Stando agli accertamenti effettuati dagli inquirenti, poco dopo le 13, un’anziana donna disabile avrebbe ricevuto una telefonata da un finto maresciallo dell’Arma. L’anziana gli avrebbe passato la figlia a cui è stato comunicato che un’auto con la targa della sua vettura e con a bordo tre albanesi, sarebbe incappata in un incidente. Quindi era necessario effettuare subito la relativa denuncia. Risiedendo lei ad Apiro, si è prontamente diretta verso la caserma dell’Arma in quel momento chiusa. La donna ha contattato il numero da cui era stata chiamata: le è stato risposto che si sarebbe dovuta recare a Macerata per eseguire le indispensabili formalità.

Intanto al domicilio di via Cerquetelli era arrivata un’altra telefonata: all’apparecchio si sono sentiti dire che per la figlia le cose si stavano mettendo male, avrebbe addirittura rischiato l’arresto. Quindi urgeva poter disporre di fondi per far fronte all’emergenza. E proprio mentre lei con il marito era a Macerata, è arrivata telefonicamente un’allarmata comunicazione della madre: "Mi hanno portato via tutto". Era successo che, verificata dai malfattori l’assenza della figlia, quando alla famiglia era arrivata la notizia dell’urgenza di disponibilità finanziaria per intervenire subito, si era presentato un uomo in camicia bianca e pantaloni neri: qualificatosi come colonnello dei carabinieri, dal proprio cellulare aveva fatto ascoltare la simulata voce della presunta figlia che avrebbe esclamato "Mi stanno arrestando".

Dunque, era assolutamente necessario disporre di denaro per un’ipotetica cauzione. La mamma, salita sulla scala mobile per arrivare al piano superiore, nella stanza dov’erano conservati, ha prelevato contanti e oro: appena scesa, li ha consegnati al finto ufficiale. Impossessatosi del bottino, l’uomo si è dileguato. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri di Cingoli che si sono attivati in base alle deposizioni ricevute dalle vittime. Un modus operandi non nuovo, ma senza dubbio molto attento da parte dei responsabili della truffa.