Finto carabiniere truffa un’anziana. Spariscono gioielli e contanti

"Sua figlia ha avuto un grave incidente". Così un’anziana di Pioraco è stata truffata, ma il resposabile è stato individuato: si tratta di un senegalese. residente a Milano.

Le indagini hanno preso il via nel mese di settembre scorso, quando una donna di 83 anni residente in paese si è rivolta ai carabinieri. La pensionata ha raccontato ai militari di aver ricevuto una telefonata da parte di un uomo, che si era qualificato come carabiniere, e che la metteva al corrente di un grave incidente capitato a sua figlia: per evitarle l’arresto, la madre doveva consegnare subito, all’avvocato che si sarebbe recato a casa sua di lì a poco, tutto il denaro e gli oggetti in oro a sua disposizione. L’anziana, spaventata per la figlia e credendo alle parole del truffatore, ha consegnato al sedicente avvocato la somma di 700 euro in contanti, e gioielli per circa mille euro di valore. Solo troppo tardi aveva capito che la figlia non aveva avuto alcun incidente, e che lei era stata raggirata. Così ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Le indagini, svolte in stretta collaborazione con altri comandi dell’Arma oltre che con la Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca, anche sulla base dell’analisi dei tabulati telefonici hanno permesso di identificare il responsabile, un senegalese di 46 anni residente a Milano. L’uomo è stato denunciato per truffa.

Proseguono intanto gli accertamenti per identificare i complici coinvolti e verificare eventuali altre responsabilità nel raggiro ai danni della pensionata.

I carabinieri da tempo invitano a prestare la massima attenzione. Tra le ultime iniziative, volute dal comandante provinciale, il colonnello Raffaele Ruocco, c’è anche la campagna contro le truffe in collaborazione con Nerea, lo stabilimento d’imbottigliamento di acqua minerale di Castelsantangelo sul Nera. Questa prevede la produzione di 10 milioni di bottiglie, nei formati da 1,5 e 2 litri, che recano sulle etichette il logo istituzionale dell’Arma, l’invito a non aprire la porta agli sconosciuti e a contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di dubbi.

Chiara Marinelli