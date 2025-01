Finto femminicidio, patteggia 8 mesi

"Ho ammazzato e sotterrato la mia fidanzata". Dopo l’inquietante segnalazione arrivano i carabinieri, ma non era vero nulla. E così sotto accusa per il reato di autocalunnia è finito un uomo di 60 anni, che vive a Civitanova.

I fatti erano avvenuti il 2 gennaio 2024. Quel giorno, secondo quanto è stato ricostruito in seguito, l’uomo e la sua compagna avevano litigato in maniera piuttosto accesa. Al termine della discussione tra i due, secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il 60enne aveva chiamato i carabinieri della stazione di Civitanova dicendo di aver ucciso la sua compagna e di averla sotterrata. L’uomo, in quel momento, era fuori di sé. I carabinieri, dopo la segnalazione, erano subito intervenuti sul posto. Ma era emerso fin da subito che l’uomo si era inventato tutto. Così, dopo aver appurato che non c’era nulla di vero in quella segnalazione allarmante, i carabinieri avevano denunciato l’uomo.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, il 60enne civitanovese ha patteggiato otto mesi. Difeso dall’avvocato Simone Santoro, l’uomo ha anche riferito di essere, in realtà, in ottimi rapporti con la sua compagna e che presto la sposerà.

c. m.