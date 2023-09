Finto incidente a Recanati: tentativo di truffa al telefono

"Pronto, signora? Qui carabinieri. Sua figlia Beatrice ha avuto un incidente e le servono immediatamente dei soldi". Il telefono squilla a casa dei genitori ultrasettantenni di questa recanatese e il falso carabiniere, nel più scontato tentativo di truffa, cerca di abbindolare gli anziani al telefono arrivando persino a passare loro una donna che, con voce piangente dicendo che era la loro figlia, ha cercato di impietosirli in modo che potessero mettere mano subito al portafoglio. Per fortuna la coppia ha mangiato subito la foglia e dopo circa 15 minuti al telefono ha mandato a quel paese il loro interlocutore interrompendo la conversazione. Subito dopo hanno rintracciato la loro figlia assicurandosi che stava bene e che non c’erano affatto problemi. La tappa successiva sarà quella di avvertire i carabinieri del tentativo di truffa patito, in modo da cercare di risalire agli autori del reato. Impresa alquanto difficile. "Quello che mi sconcerta – commenta la recanatese – è che il truffatore conosceva bene il mio nome e cognome ed era informato di tutte le mie generalità. Abbiamo avvisato i carabinieri di Recanati di quanto accaduto, ma penso che sia importante informare i cittadini in modo che siano accorti se dovessero ricevere telefonate di questo genere".