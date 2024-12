Finto medico e innamorato truffa una donna online

Viene contattata su Facebook da uno sconosciuto che si presenta come un medico dell’Onu, trattenuto in aeroporto a Roma. L’uomo le avrebbe fatto credere di essere innamorato di lei e di aver bisogno di soldi. Soldi che poi le avrebbe restituito non appena si fossero visti. La vittima di questo tranello è una tolentinate di 53 anni. E il responsabile, un nigeriano di di 44 anni, Lucky Akpoebi Miebi, ieri è stato condannato in trubunale.

I fatti sono avvenuti nel periodo di tempo compreso tra il 24 aprile e il 22 maggio 2018, a Tolentino. La 53enne era stata condanata sul suo profilo Facebook da uno sconosciuto, che si era presentato con il nome di Colbert McGregor, medico dipendente delle Nazioni unite. Il falso medico le aveva dichiarato il suo amire, e le aveva raccontato di essere stato trattenuto in aeroporto a Roma. Per riuscire a risolvere la questione, il sedicente medico aveva bisogno di denaro quanto prima, centomila euro, che le avrebbe poi restituito alla prima occasione. Fingendo un interesse nei confronti della donna, lo sconosciuto era riuscito a carpire la fiducia della malcapitata. La tolentinate aveva allora effettuato un bonifico bancario di 16mila euro, prima di scoprire che non c’era alcun medico, e alcun innamorato.

In aula al processo l’imputatoCosì il nigeriano è finito sotto processo. L’imputato però ha sempre ammesso di aver ricevuto quei soldi sul suo conto, ma ha negato di non essere il responsabile della truffa ai danni della 53enne.

Ieri in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. Il pm Francesco Lanari ha chiesto la condanna a sei mesi di reclusione, e il giudice Francesca Preziosi ha condiviso la richiesta, infliggendo all’imputato anche la multa di 800 euro.

Oltre a lui erano finiti nei guai altre tre nigeriani, oggetto di procedimenti penali separati.

Chiara Marinelli