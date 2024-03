Finto miele di acacia biologico: produttore denunciato per frode

Il comune miele millefiori spacciato per quello di acacia biologico, venduto dunque a un prezzo molto più alto. È quello che hanno scoperto i carabinieri forestali, sequestrando il prodotto e denunciando il titolare per il reato di frode in commercio. Nelle scorse settimane sono stati presi in esame diversi produttori e punti vendita che commercializzano miele. L’attenzione è stata posta in particolare sul miele di acacia, che un valore commerciale molto elevato rispetto al millefiori e molto ricercato sul mercato. Per tali motivi questo prodotto si presta a frodi commerciali. Tanto più che nell’anno 2023 la produzione, a causa dell’andamento climatico, è stata molto scarsa. I carabinieri forestali hanno esaminato cinque lotti. Uno di questi, appartenente a un produttore di Matelica ed etichettato come monoflora di acacia biologico, era in realtà comune miele millefiori. Per questo il produttore è stato denunciato per il reato di frode in commercio, per esposizione e vendita di confezioni di miele con caratteristiche diverse da quanto dichiarato in etichetta. Il prodotto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Paola Pagnanelli