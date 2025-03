Finto operatore delle Poste truffa anziana: denunciato

Si spaccia per un operatore di Poste Italiane e truffa una 68enne. I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 34enne di origini bulgare, ma residente a Arcole, in provincia di Verona, già noto alle forze dell’ordine, per truffa. L’uomo presentandosi alla vittima, una 68enne del posto, come operatore di Poste Italiane lo aveva convinto, con le solite tecniche ben note a questi malintenzionati, a rivelargli i dati della propria carta bancomat e pure il cosiddetto "Cvc" (Codice di sicurezza posto sul retro del bancomat). La conoscenza delle credenziali ha permesso al malfattore di sottrarre dal conto corrente dell’ignara vittima la somma totale di 970 euro.

Le indagini tecniche effettuate dai militari hanno permesso di giungere, attraverso l’analisi dei flussi bancari e dei tabulati telefonici, al responsabile della truffa ai danni della donna potentina che è stato, dunque, denunciato. I Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata invitano tutti i cittadini, per evitare disavventure del genere, a diffidare di operatori telefonici che fanno richiesta di dati personali, dati relativi a conti correnti, carte di credito e bancomat e di segnalare prontamente questo tipo di episodi alle forze dell’ordine.

Chiara Marinelli