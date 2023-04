Fiocchi di neve in alta quota a Frontignano: "Poca però per riaprire gli impianti e sciare"

Ancora un bianco risveglio, ieri, a Frontignano di Ussita e Bolognola, con un manto di dieci-quindici centimetri. "Poca per riaprire gli impianti e sciare – spiega Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestisce entrambe le stazioni –, ma comunque sempre un bello spettacolo, suggestiva per chi volesse salire in quota per ammirare il panorama e fare una passeggiata". Come suggestive sono le immagini immortalate dalle webcam su entrambe le zone. La seggiovia di Frontignano tornerà in funzione per il ponte del 25 aprile e per il primo maggio; il Rifugio Saliere e la seggiovia saranno aperti intanto nei giorni 23-24-25 aprile. I gestori guardano già all’estate: "Dal 2 giugno riapre il Bike Park di Frontignano, con un restyling generale delle piste e un nuovo tracciato sulle Saliere da downhill".