Fiocchi di neve sulle piste da sci

"Risveglio bianco sulle piste, speriamo ne arrivi altra. Non vediamo l’ora di farvi sciare". A dare l’annuncio è la direzione della stazione sciistica Frontignano360, a Ussita. Finora, in questa stagione invernale, non c’è stato neanche un giorno di apertura degli impianti per la pressoché totale assenza di neve. Ieri, finalmente, la webcam dalla Belvedere ha inquadrato le piste bianche. E adesso i gestori confidano nelle prossime previsioni meteo. Malgrado gli impianti chiusi, tante persone sotto le festività si sono recate in montagna per fare una passeggiata o per godersi il sole dal rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge. Stessa cosa a Bolognola: una spolverata è scesa sui monti. "Vediamo se entro domani mattina (oggi per chi legge, ndr), come previsto, ne arriverà altra", afferma la direzione, la stessa di Frontignano.