Fioravanti: rincari troppo pesanti, tanti rischiano il distacco del servizio

"Solo nel Maceratese stiamo seguendo oltre 300 persone che sono venute da noi per problemi legati alle bollette di luce e gas. Si può dire che in questi ultimi mesi non siamo riusciti ad occuparci d’altro". Alessandra Fioravanti, responsabile dell’Adiconsum di Macerata, descrive così, con poche ma efficaci parole, la situazione determinata dai pesanti rincari di luce e gas che hanno letteralmente sconvolto i bilanci familiari. "Vengono davvero in tanti: chi per fare un controllo sulla regolarità della bolletta, chi per chiedere se sia possibile o meno rateizzare il pagamento, altri – e sono molti – per dirci che non sono in grado di pagare, non hanno la possibilità di farlo" sottolinea. Ed è per questo che sono in crescita i casi di chi rischia il distacco del servizio. "Non sono poche le situazioni – prosegue - in cui le famiglie hanno già ricevuto una comunicazione di messa in mora. E, purtroppo, non mancano quelle a cui il servizio è stato interrotto, sono rimaste senza gas. Intervenire per la riattivazione non è un percorso semplice. Tuttavia ci sono anche procedure di autotutela che riusciamo ad attivare con efficacia, ottenendo dei risultati. La situazione, però, è davvero difficile". "Registriamo un continuo accesso di cittadini che vengono per le bollette di elettricità e gas", le fa eco Lorenzo Longo, della Federconsumatori di Macerata. "Una situazione drammatica che riguarda spesso famiglie monoreddito che non hanno accesso ad alcun bonus – evidenzia – resa ancora più grave dal comportamento di alcuni fornitori che modificano unilateralmente le condizioni contrattuali (e non potrebbero), peraltro senza rispettare i tempi di preavviso". Federconsumatori è determinata. "Condanniamo con fermezza ogni azione illegittima ai danni degli utenti in difficoltà – afferma Longo –. Chiediamo più elasticità e più attenzione. I fornitori devono capire che il momento è diffiicile. Continueremo a segnalare ogni scorrettezza all’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che proprio di recente, grazie ad un nostro intervento ha condannato un fornitore ad una multa di un milione di euro per pratiche scorrette". In questo scenario si inseriscono storie particolari, come quella di un cittadino residente nel ’cratere’ che per diverso tempo non ha ricevuto le bollette: ha pensato che fossero sospese a causa del sisma, ma d’improvviso gli è stata interrotta la fornitura. "Le bollette erano state spedite ad un altro indirizzo. Si è trovato di colpo a dover pagare ben 9mila euro, rateizzabili sono nella misura in cui se ne versino subito 3mila, cosa che non può fare. Stiamo ancora cercando una soluzione", sottolinea Longo.

Franco Veroli