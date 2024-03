Fiordomo e Moretti rimettono le deleghe

Si registra, nelle ultime ore, un altro capitolo importante sul fronte dello scontro in atto all’interno dell’attuale maggioranza politica recanatese dopo la decisione dei due assessori, Francesco Fiordomo e Michele Moretti, di candidarsi alle prossime elezioni amministrative, il primo nel ruolo di sindaco, in contrapposizione alla ricandidatura di Antonio Bravi (attuale sindaco) e del candidato del centrodestra Emanuele Pepa. Dopo l’aut aut del primo cittadino, rivolto ai due, con l’invito a rimettere le rispettive deleghe o avrebbe provveduto lui stesso a revocarle, ecco giungere la decisone di Fiordomo e Moretti, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, di dare le loro dimissioni mettendo così fine al braccio di ferro con Bravi.

Michele Moretti e Francesco Fiordomo, quindi, non parteciperanno ai lavori del consiglio comunale nelle prossime sedute né parteciperanno ai lavori della Giunta sino alla fine del mandato amministrativo dell’attuale amministrazione: entrambi, infatti si sono dimessi dall’incarico (Moretti urbanistica e ambiente e Fiordomo lavori pubblici) che era stato loro conferito dall’inizio della legislatura dal sindaco Bravi. Soddisfatto di questa scelta il primo cittadino che, ha parole pubbliche di elogio nei confronti dei suoi due ex collaboratori per l’attività svolta. "Riconosciamo – afferma Bravi – il loro atto di coerenza e di responsabilità. Non possiamo che ringraziarli per il lavoro svolto in questi difficili anni, garantendo impegno e attenzione sia alle politiche connesse al loro ruolo che alla vita amministrativa più ampiamente intesa. Considerato il breve periodo che ci separa dalla fine del nostro mandato ritengo opportuno trattenere le deleghe in precedenza ad essi affidate".

Quindi, il primo cittadino non ritiene di dover conferire le due deleghe, pur importanti, ad altri consiglieri comunali della sua maggioranza né ad elementi esterni preferendo, per il breve periodo che resta all’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno prossimo, seguire lui personalmente queste funzioni. Ora si apre un’altra fase difficile di verifica. Quale sarà il comportamento dei sei consiglieri, compresa la presidente del consiglio, Tania Paoltroni, che appoggiano la candidatura a sindaco di Fiordomo in consiglio comunale? Garantiranno il numero legale alle sedute e come voteranno i singoli atti amministrativi? C’è il rischio che l’amministrazione Bravi si ritrovi in minoranza?