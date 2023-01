Fiordomo: "Nel 2023 decoro, manutenzione e cura del verde"

Il movimento Vivere Recanati, che fa capo all’assessore Francesco Fiordomo, brinda al traguardo raggiunto, dal bilancio comunale di previsione, approvato l’altra sera in Consiglio, prima della fine dell’anno. I temi fondamentali contenuti nello strumento di programmazione economica per il 2023 sono "Il decoro della città, le manutenzioni, il taglio dell’erba, la cura di parchi e giardini. Migliorata la sicurezza con il potenziamento della videosorveglianza, nei centri di quartiere, nelle parrocchie e nelle scuole". Il movimento politico non manca neanche di sottolineare come, fra le priorità dell’amministrazione, ci sia anche l’aiuto alle persone in difficoltà e alle famiglie che sentono mordere la crisi. "Sono stati bravi – si legge nella nota di Vivere Recanati – a intercettare tanti fondi europei e nazionali" e a seguire un inno alle capacità amministrative, come quando il loro leader Fiordomo era sindaco: "Quello che è avvenuto nei 10 anni di amministrazione Fiordomo è fin troppo evidente e se dovessimo fare l’elenco delle realizzazioni arriveremmo a Capodanno". Segno questo che si sente già aria di elezioni e qualcuno sta scalpitando per nuove poltrone con una maggioranza che dimostra già di marciare non proprio all’unisono.