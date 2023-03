Fiorella Mannoia e Danilo Rea, show sotto le stelle all’arena Gigli

Altri grandi nomi animeranno l’estate portorecanatese. Si tratta della cantante italiana Fiorella Mannoia che, accompagnata da Danilo Rea, si esibirà il 26 luglio, alle 21, nell’arena Gigli. Questo concerto rientra nella sua nuova tournée "Luce", che debutterà il primo giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia. Uno spettacolo in cui il talento di due artisti sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Da un lato ci sarà la voce di Fiorella Mannoia, una delle maggiori cantautrici e interpreti della canzone italiana, dall’altro il piano di Danilo Rea, tra i musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo. "Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture... solo musica nella sua libertà", spiega Mannoia. "Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce", aggiunge Rea. I biglietti per il concerto all’arena Gigli, organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in collaborazione con il Comune, sono già disponibili sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket. Per info: 0871.685020 o 085.54062.