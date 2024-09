Fiorella Mannoia fa il pieno. Il Comune su Gigi D’Alessio: "Va preservato il festival"

Scalza e vestita di bianco, una visione angelica quella di Fiorella Mannoia venerdì sera, protagonista a Sferisterio Live. Accolta da un’arena sold-out e incorniciata in scena dall’orchestra sinfonica Mercadante di Altamura e dai suoi musicisti, la cantante ha aperto il live con "Caffè nero bollente". "È sempre un grande piacere essere in questa bellezza", ha salutato la cittadina onoraria di Castelraimondo (sua nonna era originaria del paese dell’entroterra), per poi tuffarsi in un viaggio musicale tra i suoi brani cult e l’interpretazione di alcuni dei pezzi più belli della tradizione cantautoriale italiana. Una voce profonda e potente a riempire l’ambiente, capace non solo di regalare delicatezza e svago, ma anche di riflettere su importanti temi sociali. Presidente onoraria della fondazione antiviolenza "Una, nessuna, centomila", ha spiegato: "Per la fondazione tutto è partito con il primo concerto a Campovolo, in cui abbiamo raccolto due milioni di euro. Era la prima volta in Italia che una causa sociale, non legata a catastrofi naturali, aveva così tanto successo". Poi la dedica "alle donne che ce l’hanno fatta, perché dalla violenza si può e si deve uscire". Nel rush finale anche un ospite a sorpresa, il cantautore Michele Bravi, con il suo brano "Maneggiami con cura" e il recente duetto con Mannoia "Domani è primavera". Una serata di successo conclusasi con ben due standing ovation dedicate all’artista, riportando la musica al centro dell’attenzione dopo le polemiche seguite all’affondo di Gigi D’Alessio contro i consiglieri di opposizione Alberto Cicarè e Narciso Ricotta. È proprio in merito a queste l’amministrazione sottolinea che "la questione è preservare il festival Sferisterio Live che è in pieno svolgimento e sta riscuotendo un grandissimo successo di critica e pubblico. Alcuni consiglieri comunali di opposizione, per attaccare l’amministrazione, hanno effettuato un attacco inopportuno e scomposto all’artista che ha risposto durante il concerto, che è stato apprezzato dai tantissimi presenti. Non si faccia il gravissimo errore di tirare in ballo amministrazione e consiglio per una vicenda con cui questi non hanno nulla a che fare".