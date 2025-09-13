Fiorelli in pensione, festa in municipio tra colleghi e amici

Gabriella Fiorelli ha protocollato il foglio della pensione. Dopo tanti anni trascorsi tra timbri e assegnazioni di numeri e date su migliaia di atti e gestione della corrispondenza all’ufficio protocollo del Comune, è arrivato il momento della pensione per la dipendente di palazzo Sforza. In sala consiliare ha organizzato l’addio alla scrivania occupata per tanti anni con competenza e, soprattutto, con gentilezza e disponibilità verso utenti e colleghi che, insieme ad amministratori attuali ed ex, ieri l’hanno salutata. "Il mio viaggio lavorativo è stato un’esperienza speciale – ha detto –. Non lascio semplicemente un ufficio, ma una casa fatta di nomi e presenze preziose, tra tanti sorrisi ma anche lacrime per chi non c’è più. Per me non è una fine, ma l’inizio di un cammino fatto di passi più lenti accanto ai miei cari".

Il sindaco Ciarapica ha ringraziato Fiorelli e i colleghi le hanno lasciato una pergamena per salutare "Schizzo", in omaggio al nomignolo che le avevano appioppato per la sua velocità nello sbrigare i carteggi. Le hanno donato anche una borsa con l’augurio "di indossarla nei giorni leggeri e di gioia che verranno, in cui finalmente potrà dimenticare di timbrare carte e soprattutto il cartellino".