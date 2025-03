"Fiori d’acciaio" raddoppia con Galiena e Colombari

Un grande cast al femminile per "Fiori d’acciaio", la commedia di Robert Harling in scena venerdì alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova e sabato all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino, nella stagione promossa dai Comuni con l’Amat e l’Azienda Teatri di Civitanova. Sul palco Anna Galiena, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Stefania Micheli.

"Fiori d’acciaio, nella sua versione cinematografica – racconta Michela Andreozzi che condivide la regia con Massimiliano Vado –, è uno dei romanzi di formazione che hanno accompagnato la mia prima giovinezza. Lo vidi in sala poco più che adolescente ed è stato il film che mi ha spiegato cosa significhi essere donne e il concetto di solidarietà femminile. Che poi, tradotto in azione, significa conservare la propria identità, ritagliarsi un ruolo nel mondo, ed essere al contempo capaci di unirsi. "Fiori d’acciaio" è per me l’occasione di costruire, con un cast così ricco e variegato, una banda di soliste, in grado di suonare insieme ma di battere in volata quando serve. Abbiamo deciso di lasciare l’ambientazione di fine anni ’80 perché ci permette di osservare un tempo appena trascorso e ci racconta che siamo già nel futuro. Se c’è una cosa che le donne sanno fare è essere terribili, spietate e capaci di affrontarsi, dei fiori d’acciaio, senza mai smettere di amare".

Lo spettacolo è prodotto da Virginy, L’Isola Trovata; scene e costumi di Carlo De Marino, musiche di Roberto Procaccini, luci di Umile Manieri, aiuto regia Francesca Somma. Informazioni: Civitanova 0733.812936, Camerino 0737.431479, Amat 071.2072439 e biglietterie circuito vivaticket anche online. Inizio spettacoli ore 21.15.

Martina Di Marco