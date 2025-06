Fiori d’arancio per la segretaria del Pd. Ninfa Contigiani

Fiori d’arancio per Ninfa Contigiani, segretaria e consigliera comunale del Partito democratico (oltreché docente dell’Università di Macerata), che ieri è convolata a nozze con il suo Vinicio Morichetti. La cerimonia si è tenuta nel Comune Mogliano, paese di cui la famiglia dell’esponente del Pd è originaria. A celebrare le nozze è stata Irene Manzi, deputata del Partito democratico. Dopo la cerimonia a Mogliano, in tarda mattina gli sposi hanno fatto tappa anche in Comune a Macerata dove si è tenuto un brindisi al quale hanno partecipato anche diversi consiglieri comunali ed esponenti della giunta Parcaroli. Agli sposi le congratulazioni anche della redazione maceratese del Carlino.