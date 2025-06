Fiori e colori invadono le strade. Apppuntamento con l’Infiorata

Tre città si preparano a essere invase da una esplosione di colori, profumi, fiori e arte con la tradizionale Infiorata del Corpus Domini. Per Castelraimondo sarà la 33esima edizione, già partita giovedì sera con il taglio dei fiori per realizzare un tappeto con 21 quadri, già oggi visibili in corso Italia. Questa sera poi, in piazza della Repubblica alle 21, andrà in scena "Lucio Battisti Emozioni…!" con Cesare Bocci, in piazza Dante il tributo agli 883 e la mostra di modellismo alla scuola De Amicis. Il programma si chiuderà domani in piazza della Repubblica, dalle 10 alle 13, con il Laboratorio Infiorata: un quadro floreale con gli Scout 1 di Camerino. Nel pomeriggio, messa e processione con il la banda Bottacchiari.

Weekend di tradizione anche a Caldarola, che domani ospiterà la 34esima edizione della sua Infiorata in viale Umberto I, frutto di un lavoro comunitario che inizierà stasera. Il tema scelto è il Giubileo della speranza, per celebrare l’Anno santo. I quadri fioriti parleranno di speranza e fraternità. "La messa e la processione renderanno ancora più viva la presenza di Cristo nel cuore del paese – dicono gli organizzatori –. Sarà una occasione per ritrovarsi e credere nella bellezza delle cose semplici. Un ricordo affettuoso a don Salvatore (scomparso di recente), che ha creduto profondamente nella forza spirituale dell’Infiorata".

Giunta alla sua 17esima edizione, organizzata da "Città Viva", Corridonia si prepara domani per l’Infiorata. Un percorso di duemila metri nel borgo antico decorato con fiori e foglie che inizierà dalle 8 con l’allestimento, accompagnato dalla musica dei Cantastorie di Passo di Treia. In più si terrà la seconda edizione di Arte in Città, che darà vita ad un museo a cielo aperto mentre alle 10.30 partirà da piazza San Pietro una visita dal titolo "Le vie del Sacro", curata da Guide turistiche delle Marche, appuntamento replicato poi alle 16.30.

Diego Pierluigi