Fioriere per abbellire le piazze

Nuove fioriere sono state collocate nei giorni scorsi in piazza Mattei e in piazza Garibaldi a Matelica, per rendere la città sempre più accogliente per i cittadini che la vivono ogni giorno, e per i turisti che scelgono questi territori per le vacanze.

L’assessore al decoro urbano Graziano Falzetti ha evidenziato l’importanza dell’abbellimento: "Sono molto soddisfatto di questa installazione, è una delle tante micro operazioni che si stanno facendo in città visto che stiamo entrando nel vivo dell’estate e c’è pertanto un numero sempre più alto di turisti alla scoperta delle nostre meraviglie".