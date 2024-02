Fiorini, definito il trasferimento

La Recanatese ha ufficializzato ieri il passaggio in giallorosso di Mattia Fiorini (foto), centrocampista del 2001 cresciuto nel vivaio della Fiorentina che ha maturato esperienze nel campionato di serie C con il Fiorenzuola, dove ha giocato due stagioni, e nel Foggia dove, arrivato quest’estate, non ha trovato molto spazio. La trattativa era stata portata avanti nei giorni scorsi e le parti erano d’accordo su tutto per cui il suo arrivo in giallorosso era un qualcosa che si dava come per scontato.

Per Pagliari rappresenta un altro tassello per cercare di far sì che la Recanatese possa invertire la marcia e risalire la china.