Fioritura a Castelluccio. Cambia la viabilità

Cambia la viabilità per ammirare la fioritura a Castelluccio. Lo stop alle auto è previsto negli ultimi due fine settimana di giugno e nei primi due di luglio, mentre durante il resto della settimana si passerà regolarmente.

Oggi e domani, 28-29 giugno, 5-6 luglio e 12-13 luglio lungo la provinciale 136 Pian Perduto scatta il divieto di transito per auto e caravan, a eccezione dei bus turistici e dei mezzi destinati al rifornimento delle attività del comprensorio di Castelluccio, dall’intersezione con la strada 156 Monte Prata al confine con l’Umbria.

Sempre nei medesimi tratti è previsto anche il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata. I mezzi potranno sostare nei parcheggi di prossimità resi disponibili, raggiungendo da questi Castelluccio con le navette.

Libero accesso invece alle moto e alle auto di residenti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dal Comune competente o che, per necessità, debbano raggiungere le altre due porte di ingresso, previa verifica da parte delle forze di pubblica sicurezza.