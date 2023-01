Firmato 130 anni fa il decreto dell’autonomia comunale Festeggiamenti fissati per maggio

Proprio oggi il Comune di Porto Recanati festeggia i 130 anni della nascita: era il 15 gennaio del 1893 quando fu ufficialmente sancita e riconosciuta la propria autonomia dal Comune di Recanati. Per tale motivo, il primo maggio partirà una serie di iniziative per celebrare nel migliore dei modi l’anniversario. "La ricostruzione storica narra che la maggioranza degli elettori amministrativi di Porto Recanati, fin dall’agosto 1891, aveva avanzato domanda al Regio perché il nostro paese e l’annesso territorio fosse staccato dal Comune di Recanati e costituito come Comune autonomo – spiega il sindaco Andrea Michelini -. La congruità di tale domanda, riconosciuta dallo stesso Consiglio comunale di Recanati e sostenuta dal voto del Consiglio provinciale e dall’autorità del Regio Prefetto, fece sì che il ministro Giolitti, con decreto del 15 gennaio 1893, fissava che il Comune di Porto Recanati avesse vita dal 1 maggio 1893. Un augurio particolare dunque alla nostra città che oggi festeggia questa importantissima storica ricorrenza". Perciò, il sindaco Michelini ci tiene a sottolineare che "il Comune divenne effettivamente operativo dal primo maggio 1893. E proprio per questo motivo l’amministrazione comunale sta mettendo in cantiere una serie di iniziative per la prossima festa dei lavoratori per festeggiare in modo degno tale importante data".