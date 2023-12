Firmato da Munda il videoclip sulla guerra dell’inviato di Striscia

E’ online il videoclip di Luca Abete, inviato storico di Striscia la Notizia, dal titolo "Babbo Natale fa la guerra". Compositori e autori, oltre ad Abete, sono Francesco Altobelli, fondatore di Ondesonore Records, e il maceratese Emilio Munda, che ne è anche il produttore. " Il videoclip - spiega Munda - ha l’intento di creare un momento di riflessione su una tematica tragicamente attuale. Alla fine del pezzo sono leggibili numeri che fanno davvero riflettere: 4.680.000 bambini in zona di guerra nel 2022, 6.300 sono stati feriti nella sola striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, 3.400 i bambini uccisi". "E’ un progetto - continua Munda - che mi ha coinvolto e che mi trova davvero soddisfatto nella speranza che il messaggio che viene lanciato dia modo di pensare. E’ una critica senza filtri al mondo degli adulti fra i quali, appunto viene messo anche Babbo Natale. Tanto che nel testo i bambini a lui si rivolgono dicendo ‘Tieniti i regali miei e dei miei amici/noi vogliamo solo dei giorni più felici". "Luca Abete - dice - ha fatto un gran lavoro, trovo inoltre che sia interessante anche il modo in cui è girato il video. Per far comprendere che il mondo va al contrario è stata usata la tecnica del video reverse. A inizio dicembre è uscito il brano per radio Subasio ‘Che Natale è’. Per il 2023 ho realizzato due progetti. Sono prodotti differenti ma entrambi di ampio respiro e, mi auguro, coinvolgimento".

Paola Olmi