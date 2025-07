Firmato il contratto per il polo scolastico

Firmato il contratto d’appalto per il nuovo polo scolastico di San Ginesio, un investimento da oltre 11 milioni di euro; accoglierà la scuola d’infanzia Ciarlantini, la primaria Allevi e l’istituto di istruzione superiore Gentili. Presenti il sindaco Giuliano Ciabocco, l’assessore Giordano Saltari, la segretario comunale Sara Tiburzi, la responsabile dell’area tecnica, architetto Isabella Tonnarelli e una rappresentanza della ditta. L’appalto è stato aggiudicato all’associazione temporanea di imprese composta da Le.il. Costruzioni di Partinico (Palermo) e dal Consorzio nazionale cooperative produzione e lavoro Ciro Menotti di Ravenna. "La sinergia tra queste due realtà garantirà l’esecuzione di un’opera strategica per San Ginesio, destinata a formare le generazioni future in ambienti moderni, sicuri e all’avanguardia" assicura l’amministrazione. Il Comune questi giorni ha annunciato anche lo stanziamento di un contributo di un milione e 300mila euro da parte della struttura commissariale per il teatro comunale. "I lavori in corso mirano non solo a ripristinare la sua bellezza originale – conclude l’ente –, ma anche a garantirne la piena agibilità e sicurezza sismica, restituendo alla cittadinanza un polo culturale fondamentale".