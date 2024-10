Firmato il protocollo. Sì alla nuova bretella

Per la realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo dell’A14 e Sant’Elpidio a Mare, è stato firmato ieri in Regione il protocollo di intesa, alla presenti dei rappresentanti delle Province di Fermo e di Macerata e dei Comuni di Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e Civitanova, con il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai e il dirigente dell’ufficio tecnico Marco Orioli. Il costo dell’opera è di oltre 48 milioni di euro.

Il progetto prevede il prolungamento di via Einaudi, in direzione sud, con lo scavalcamento della carreggiata della superstrada e la costruzione di due ponti: uno sul fiume Chienti e un altro ponte sull’Ete Morto, così da poter procedere agli innesti con la rete viaria elpidiense. L’accordo prevede un tracciato della lunghezza di circa 1.750 metri dalle rampe di raccordo della statale 77 verso sud, fino a Bivio Cascinare. Prevista inoltre una strada extraurbana, larga 11 metri e composta da due corsie, una per ciascun senso di marcia.

In corrispondenza della superstrada è stata prevista una rotatoria sopraelevata, di 80 metri di diametro. L’attraversamento del fiume Chienti sarà realizzato mediante un viadotto a sette campate, della lunghezza di 40/50 metri ciascuna. "Un passo fondamentale per la realizzazione di quest’opera strategica per lo sviluppo del territorio. La nuova bretella – spiega il sindaco Ciarapica – metterà in rete tre Comuni e due Province e porterà grandi vantaggi sotto il profilo della viabilità. A Civitanova consentirà un notevole decongestionamento del traffico in prossimità del casello dell’A14 nonché sulla strada statale 16". L’intervento mira a rendere più veloci i collegamenti tra il Fermano e Civitanova.

Soddisfazione arriva anche da parte dell’assessore ai lavori pubblici Carassai: "Dopo numerosi incontri con la Regione e i Comuni coinvolti, abbiamo firmato un protocollo che dà il via alle procedure per realizzare questa importante infrastruttura. Quando sarà pronta, ci consentirà di dare una risposta concreta al problema viabilità nella parte nord della città".