Firmato un protocollo d’intesa contro la violenza di genere

Sul palco del teatro "Velluti", l’Ipsia "Corridoni", ha reso omaggio alle figure femminili che hanno contribuito a rivoluzionare il mondo, con lo spettacolo "Scuola di qualità, quello che le donne dicono nelle risposte del mondo", promosso dal dirigente scolastico Gianni Mastrocola e sostenuto dal sindaco Giampaoli Giuliana assieme al prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, a cui hanno fatto seguito gli interventi del questore Vincenzo Trombadore e del dirigente dell’Usr Marche, Roberto Vespasiani. Tra gli ospiti d’onore anche il tenente colonnello dei carabinieri Massimiliano Mengasini e il comandante Giammario Aringoli per un evento, incentrato sul tema dell’emancipazione femminile, dove studenti hanno interpretato i ruoli di alcune tra le più grandi protagoniste della storia, come la pittrice Artemisia Gentileschi, l’avvocata Lidia Poët, la scienziata Marie Curie, la pedagogista Maria Montessori e la matematica Miryam Mirzakhani, sullo sfondo le note suonate al pianoforte dalla prof Daniela Ceschini. Particolare performance dello studente, Marco Properzi, che ha scritto musica e testo di una canzone rap "La donna: libertà" e dalla corsista del serale Roberta Ceschini, che ha recitato frasi poetiche, illustrando quadri di propria produzione. Mattatore della serata il prof Roberto Gatta che ha animato la platea, suonando gli strumenti realizzati per il suo progetto "Metalmeccanix". "Ancora una volta, la parola chiave del successo dell’Ipsia è collaborazione – ha detto l’istituto – come quella dimostrata sul palco tra studenti e docenti e quella pluriennale tra l’istituzione scolastica e le autorità civili e militari, che ha trovato suggello nella sottoscrizione da parte del Comune di un protocollo d’intesa con la Prefettura e altri Comuni contro la violenza di genere".