Firme contro la variante, Ercoli chiede i nomi

La società immobiliare Cristallo ha chiesto al Comune – e se lo è visto negare – l’elenco delle firme dei cittadini che hanno sottoscritto la petizione contro il suo progetto del supermercato sulla collina di Costamartina, bocciato dal consiglio comunale a fine 2024. Palazzo Sforza ha consegnato il plico delle quattromila firme raccolte dai comitati civici e depositate in municipio, ma con i nomi e i cognomi oscurati, opponendo il principio della privacy. Un diniego che la società immobiliare della famiglia Ercoli non ha accettato, ritenendo di avere il diritto di effettuare le proprie verifiche sulle modalità adottate per la raccolta delle firme. Per questo ha deciso di portare il Comune davanti al Tar, con un ricorso che contesta proprio il rifiuto.

La petizione, uno strumento che rappresenta un cardine del principio della partecipazione democratica, è stata il frutto di una paziente raccolta di firme che, per mesi, hanno portato avanti comitati civici, associazioni ambientaliste, partiti e liste civiche del centro sinistra, arrivando a toccare la quota delle quattromila sottoscrizioni, tutte certificate con il rilascio, da parte dei firmatari, di generalità e numero dei documenti di identità. Sono state poi consegnate al Comune di Civitanova alla vigilia della seduta consiliare del 4 novembre 2024, quella in cui la variante Cristallo è stata bocciata a causa delle defezioni al voto di una parte della maggioranza di centro destra che, dopo aver approvato l’adozione della pratica nel primo passaggio consiliare del dicembre del 2023, un anno dopo ha cambiato idea e affossato il progetto.

Anche sull’esito della seduta consiliare la Cristallo ha presentato ricorso al Tar contro il Comune, sostenendo che nella decisione della bocciatura i consiglieri siano stati condizionati da fattori più politici che urbanistici, procurando così un danno alla società immobiliare. Sulla vicenda hanno sicuramente pesato anche le quattromila firme, un movimento di opinione contro la cementificazione della collina e, in generale, della città. Una dimostrazione di forza, considerando che quattromila persone che hanno detto no a quel tipo di sviluppo urbanistico rappresentano un partito anti cemento, perché esprimono il doppio dei voti raccolti dalle liste più votate in città alle ultime consultazioni comunali, Fratelli d’Italia, Pd e Civitanova Unica, che dalle urne hanno raccolto intorno alle duemila preferenze.

Lorena Cellini