Firme contro lo stop ad auto benzina e diesel

Gazebo della Lega per la raccolta firme contro lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Oggi a Macerata in corso Cairoli (9-13, 14-20), corso Cavour (9-13, 15-20), Corridonia piazza della Vittoria (8-13), Sambucheto piazza Brodolini (15-19), Montefano piazza Bracaccini (9-13), Treia piazza Arcangeli (10-12). Domani: Macerata corso Cavour (9-13, 15-20), corso Matteotti (9-13, 15-20), Sambucheto piazza Brodolini (9-13), Montefano piazza Bracaccini (9-13), Monte San Giusto via Giustozzi (9-13).