Weekend della Festa della mamma con i gazebo della Lega a Macerata per raccogliere firme contro l’utero in affitto, a sostegno dell’introduzione di reato universale. Oggi e domani appuntamento sotto la Galleria del Commercio e in corso Cavour, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. "Donne e bambini non sono in vendita e lo sfruttamento per soldi della maternità dovrebbe mobilitarci senza distinzioni: non è una questione di destra o sinistra, ma di etica, giustizia e umanità – spiegano il commissario regionale della Lega, Mauro Lucentini, e il segretario cittadino, l’avvocato Aldo Alessandrini –. Portiamo in piazza una battaglia storica della Lega, già avviata in Parlamento, per fermare l’espansione di uno squallido business da miliardi di euro ogni anno".