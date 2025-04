"Firme della petizione. Richiesta grave"

La richiesta della Immobiliare Cristallo di mettere le mani sulla petizione sottoscritta da 4.000 persone per fermare il progetto del supermercato a Costamartina fa discutere. "Le firme sono una dimostrazione di partecipazione e democrazia che i privati e gli affaristi non possono accettare. E se da una parte c’è un sindaco sempre prono dinanzi ai propositi speculativi, dall’altra, c’è un imprenditore che non riesce a capacitarsi del peso che i cittadini ricoprono nella tutela del bene pubblico" sottolinea Riccardo Ballatori del coordinamento regionale Giovani Comunisti-Rifondazione Comunista.

L’iniziativa della famiglia Ercoli è giudicata "grave perché ci dimostra che chi ricopre un ruolo nel settore privato della nostra città, soprattutto in quello immobiliare, crede di poter interferire con la vita democratica e con le decisioni cittadine, o magari che con una richiesta spregiudicata, come quella di rendere pubblici i nomi di chi ha firmato la petizione contro le varianti, può screditare o svalutare il lavoro dei comitati".

Quindi la rivendicazione del lavoro svolto accanto ai comitati: "nessuno screditerà quanto avvenuto e questo è chiaro per chi ha partecipato, firmato, ha dato forza ed energia al movimento contro la speculazione, ed è bene che lo sia anche per chi come gli Ercoli nutrono dubbi sulla valenza democratica della partecipazione cittadina o crede di poter interferire con essa".