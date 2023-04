Firme e comitato contro il parco eolico

"Stiamo costituendo un comitato per la salvaguardia dell’area incontaminata in cui dovrebbe sorgere il maxi parco eolico. Daremo il via anche ad una raccolta firme per esprimere il nostro dissenso: vogliamo dare voce alla protesta e dire no a questo scempio". A parlare è Matteo Salvi, presidente Federcaccia Caldarola, che con Mirko Albertini, presidente afv (azienda faunistico-venatoria) Fonte delle Raje, venerdì sera ha organizzato un’assemblea pubblica alla sala Tonelli. Erano presenti anche il sindaco Luca Maria Giuseppetti e il presidente dell’Unione montana Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti. Salvi e Albertini sono anche i promotori del costituendo comitato. Al centro, il progetto del parco eolico: un impianto con 12 aerogeneratori alti 200 metri ognuno su un’area di 200 ettari attualmente dedicata alla coesistenza di specie animali tipiche dell’entroterra. Il progetto, presentato da una holding internazionale e attualmente in fase di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, coinvolgerebbe una vasta porzione di collina e montagna tra Caldarola e Camerino. Tra l’altro, durante l’incontro è emerso che la stessa multinazionale sta presentando un altro progetto, più piccolo, di sei-sette pale nei territori tra San Severino e Serrapetrona. "C’è stata una buona partecipazione all’assemblea – ha spiegato Salvi – anche da parte di persone fuori Comune che amano e frequentano questa zona per escursioni, trekking, giri in bicicletta. Vorrei evidenziare che non siamo contrari all’eolico a prescindere: siamo favorevoli alle fonti di energia rinnovabili, rappresentano il futuro. Ma troviamo sbagliata la scelta del posto: impianti di tale portata modificherebbero proprio il volto della montagna. L’area rappresenta la ’porta dei Sibillini’, chi arriva in superstrada Vedrebbe per prima cosa le pale, oltre ad una cava a cielo aperto con scoglio rosso. Il sindaco ha illustrato tutte le osservazioni presentate al ministero dell’Ambiente, per l’impatto ambientale, acustico, visivo, per i disagi ai trasporti. Senza considerare che sotto c’è la falda acquifera che scende a Valcimarra. Noi ci batteremo per impedire che il progetti diventi realtà. E da quello che sappiamo si formeranno anche altri comitati, come quello dei proprietari dei terreni coinvolti".