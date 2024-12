Firme false sulla polizza. Banca condannata

Con una sentenza del 23 novembre scorso il tribunale di Macerata ha condannato la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano a restituire a una monteluponese la somma di 30mila euro, accertando la falsità delle firme apposte su documenti bancari che avevano giustificato operazioni mai autorizzate da lei. L’istituto è stato, inoltre, obbligato a risarcire le spese legali e denunciato alla procura per l’ipotesi di false testimonianze rese da una dipendente della banca.

La controversia nasce dalla costituzione, nel 2014, di un pegno su un certificato di deposito da 50mila euro da parte della donna a garanzia di un mutuo concesso dalla banca a uno studio commerciale. Alla scadenza del certificato, nel 2017, l’istituto ha proceduto a reinvestire parte della somma (20mila euro) in un nuovo certificato vincolato, mentre i restanti 30mila euro sono stati utilizzati per sottoscrivere una polizza assicurativa Eurovita. La cliente però, assistita dall’avvocato Alessandro Baldoni, ha denunciato la falsificazione delle firme sull’atto integrativo del pegno del 2018 e sul contratto di sottoscrizione della polizza, sostenendo di non aver mai autorizzato tali operazioni. Inoltre la donna ha contestato la mancata restituzione del capitale alla scadenza, e ha avviato una mediazione conclusasi senza successo per il rifiuto della banca.

Durante il processo civile, è stata disposta una consulenza tecnica grafologica per verificare l’autenticità delle firme e il perito nominato, Riccardo Sgalla, ha stabilito che le firme non erano riconducibili alla mano della donna. Questo ha screditato la testimonianza della dipendente della Bcc, che aveva affermato che le firme erano state apposte alla sua presenza. In udienza la banca, difesa dall’avvocato Paolo Padovano, ha ammesso una discrepanza tra l’originale e la copia dell’atto integrativo sostenendo che alcune firme erano state aggiunte successivamente per correggere refusi. Tuttavia, il giudice Silvia Grasselli ha ritenuto questa giustificazione non credibile, evidenziando la mancanza di trasparenza nella gestione documentale. Il giudice ha accolto, quindi, parzialmente la domanda della donna, riconoscendo che la sottoscrizione della polizza Eurovita da 30mila euro era priva di giustificazione causale, e quindi indebita, e che l’ammontare del nuovo certificato di deposito da 20mila euro era correttamente vincolato in base al contratto di pegno originario, che prevedeva la possibilità di sostituzione senza necessità di autorizzazione. La Bcc è stata condannata a restituire 30mila euro alla cliente, oltre agli interessi legali, e a rifonderle le spese legali per 5.518 euro. Gli atti sono stati anche trasmessi alla procura per verificare eventuali responsabilità penali della dipendente. La Bcc ora potrà fare appello.

Asterio Tubaldi