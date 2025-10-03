Firme in Regione contro l’eolico

Un’ampia coalizione, costituita da più associazioni del territorio, ha depositato in Regione una petizione popolare, con oltre 9.500 firme, contro la speculazione eolica e il fotovoltaico sui terreni. Il documento chiede "la moratoria degli impianti eolici industriali su tutto l’Appennino marchigiano e il ricorso a fonti di produzione di energia rinnovabile compatibili con i territori e a consumo del suolo zero".

A depositarlo sono stati la maceratese Paola Carella, segretaria di Aiace (Associazione italiana per l’ambiente, la cultura le emergenze) e Andrea Astracedi, rappresentante dei Comitati territoriali riuniti di Sassoferrato e Fabriano. Tra le associazioni della nostra provincia che hanno aderito ci sono i comitati "Nessuno tocchi l’Appennino" di Serravalle di Chienti, "No maxi eolico" di Caldarola, e la L.A.C. di Matelica. L’iniziativa, promossa da Aiace in qualità di co-promotrice nelle Marche della Coalizione interregionale Tess (Transizione energetica senza speculazione), mira a bloccare l’"imminente distruzione dei crinali appenninici del Maceratese, dell’Anconetano e del Pesarese". "Decine di progetti, spesso "copia e incolla" - afferma il gruppo - presentati da multinazionali e speculatori, mirano a intercettare i cospicui finanziamenti previsti dal Pnrr per la transizione energetica, ignorando l’impatto sul paesaggio". "Siamo assolutamente favorevoli all’utilizzo delle energie rinnovabili - precisa il presidente di Aiace Renato Campetella - ma queste devono essere compatibili con gli equilibri naturali, le peculiarità storiche e le vocazioni agro-silvo-pastorali dei territori appenninici". I promotori evidenziano "la fragilità idrogeologica delle aree montane, già accertata dalla crisi post-sismica, che impone una programmazione rigorosa, basata sulla sostenibilità".

Infine l’appello alle istituzioni. "Chiediamo con urgenza agli organi istituzionali della Regione - concludono i firmatari - di assumere inequivoci provvedimenti a difesa dei territori. E di coinvolgere le associazioni e i comitati nei processi consultivi e decisionali sulla pianificazione energetica e la preservazione ambientale. La petizione, strumento di partecipazione democratica, esprime in modo chiaro la volontà dei cittadini".