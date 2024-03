Fisarmoniche e organetti oggi in primo piano a Linea Verde

Sarà dedicata all’artigianato del territorio maceratese la puntata di oggi di Linea Verde in onda a mezzogiorno su Rai Uno e condotta da Fabrizio Quaranta. Le telecamere della nota trasmissione televisiva, su iniziativa di Confartigianato Imprese, hanno ripreso i laboratori artigianali del made in Italy più autentico della provincia, tra creazioni sartoriali uniche, realizzate con tessuti ecologici e tinture naturali, e pregiati legni che si trasformano in pipe o in organetti. Fra le altre sono entrate anche nel laboratorio di Castagnari, a Castelnuovo di Recanati. L’azienda, nata nel 1914, è la più importante casa produttrice di fisarmonica diatonica italiana e di organetti a livello artigianale. Dal 1914 ad oggi, attraverso quattro generazioni di artigiani, Castagnari è un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale testimoniando il passaggio dal mondo dell’artigianato artistico a quello dell’industria. Non poteva mancare neanche una breve intervista ad Olimpia Leopardi, la padrona di casa del "patrio ostello" del poeta Giacomo.