Fisco e contribuente, il generale Buratti al convegno di Rivetti

"Il rapporto tra Fisco e contribuente alla luce della riforma del sistema tributario" è il titolo dell’incontro organizzato dalla Cattedra di Diritto tributario dell’Università di Macerata, che si terrà dopodomani alle 11 nell’Aula Abside/Dipartimento di Economia e Diritto. Tra i relatori sarà presente il generale Bruno Buratti, comandante in seconda della Guardia di Finanza che tratterà il tema: "L’istruttoria tributaria nella prospettiva della Guardia di Finanza". I lavori saranno coordinati dal prof. Paolo Picozza, con le relazioni, tra gli altri della dottoressa Giulia Di Giulio e dell’avvocato Paolo Giustozzi. "Un tema di grande rilevanza anche per i sottesi impatti economici e che costituirà una preziosa occasione formativa per gli studenti del nostro ateneo", sottolinea Giuseppe Rivetti, docente di Diritto tributario al quale saranno affidate le conclusioni. Dallo scorso febbraio il generale Buratti riveste il prestigioso incarico di vertice nazionale e già in passato aveva svolto attività scientifiche di collaborazione con la cattedra di diritto tributario di Unimc. È autore di numerosi saggi e articoli, con collaborazioni con Rai Storia e partecipazioni a convegni su tematiche economico-giuridiche.