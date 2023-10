Fisiomed: diagnostica all’avanguardia e ambulatori confortevoli

Nuovi macchinari ancora più efficaci e una struttura di 1600 metri quadri: con un investimento di alcuni milioni il Gruppo Medico Associati Fisiomed ha realizzato il nuovo polo diagnostico a Sforzacosta, che è stato presentato ieri con una grande festa. La mattina si è tenuta una cerimonia ufficiale per le autorità, e al pomeriggio invece buffet e visite alla strutture. L’amministratore Enrico Falistocco ha voluto ringraziare la "famiglia allargata, circa 300 persone tra operatori sanitari, personale amministrativo, di segreteria e logistica" che lavora per il gruppo, "e poi il direttore sanitario, il dottor Gianfranco Bonfili". Ha ricordato che sette anni fa all’Abbadia di Fiastra la Associati Fisiomed festeggiava i venti anni di attività, "ma fummo colpiti da un terremoto devastante, ma non ci perdemmo d’animo. La storia di Associati Fisiomed ha inizio nel 1996 in via Natali, con un ambulatorio di fisioterapia". Da lì si aggiunsero la radiologia, l’ecografia e gli ambulatori specialistici. Una crescita continua che poi ha portato il gruppo anche a Corridonia, a Civitanova e a Tolentino. Oggi la nuova struttura in via Giovanni XXIII offre la Tac 128 strati ad alta definizione, la risonanza magnetica ad alto campo 1.5 Tesla, la radiologia digitale a basso dosaggio, la mammografia 3D con tomosintesi, Cone Beam 3D Dentalscan, Tac e laser oculare, polisonnografia. La nuova struttura è già operativa, ma rimarrà in funzione anche la sede storica in via Natali a Sforzacosta. Alla cerimonia ieri hanno partecipato il cardinale Edoardo Menichelli, il sindaco di Macerata, i consiglieri regionali Carancini, Borroni e Marinelli, i vertici delle forze dell’ordine e il prefetto Ferdani, ma anche i campioni paralimpici Maria Chiara Cera, Michele Massa ed Emanuele Lambertini.

Paola Pagnanelli