Fisioterapia per chi si occupa di anziani e malati

"Prenditi cura della tua salute" è il titolo degli incontri promossi dall’associazione "Cittadini dal Mondo" con la fisioterapista e psicomotricista Tina Staffolani. Appuntamenti per la tutela della salute delle persone che si occupano del malato immobilizzato, basati sull’informazione e la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche. Si svolgeranno nei quattro lunedì di febbraio, nell’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, a partire da lunedì prossimo. Saranno sempre dalle 14.30 alle 16.30, con ingresso libero, aperto a tutti. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune, assessorato alle politiche sociali.

"Ascoltando le richieste delle persone, tra cui parecchi associati, abbiamo pensato di promuovere, in collaborazione con la fisioterapista Staffolani, una serie di incontri mirati alla tutela e alla prevenzione per le persone che si occupano di malati e anziani sia in famiglia che sul lavoro – spiega l’associazione –. Spesso i caregiver hanno problematiche legate al dolore per decentramento articolare, per postura, per movimenti usuranti. Il progetto parte dall’idea che per avere posture corrette occorre avere muscoli tonici. Gli incontri mirano a far comprendere l’importanza dell’esercizio isometrico senza l’uso di attrezzature, fatto anche a casa ritagliandosi del tempo e imparando un’igiene motoria fondamentale". L’associazione si propone, in seguito, di aprire uno sportello di ascolto per consigli e informazioni sulla fisioterapia.

"Rischio percepito, significato postura, concetto rinforzo muscolare isometrico" saranno al centro del primo incontro di lunedì 3 febbraio, "colonna vertebrale, esecuzione di esercizi isometrici e allungamento" il 10 febbraio, "spalle, esecuzione di esercizi isometrici e allungamento" 17 febbraio, "arti inferiori e bacino (addominali), esecuzione di esercizi isometrici". Seguiranno ogni volta discussione e confronto. Consigliato abbigliamento comodo. Non è necessario prenotare. Informazioni al numero 339.2277906.