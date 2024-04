Fissata l’apertura della sede dell’Odv. Alta valle dell’Esino

Sarà inaugurata il 1° maggio, in località Casa la Valle, la sede dell’Odv Alta valle dell’Esino, associazione di volontariato, costituitasi nel settembre 2023 ad Esanatoglia da un’idea di indipendenza di alcuni ragazzi che già in passato hanno collaborato insieme. Obiettivo principale dell’organizzazione è quello di offrire servizi di protezione civile, ma anche interventi di previsione e prevenzione dei rischi, quali attività dirette all’identificazione degli scenari di rischio possibile, attività informativa verso la popolazione su eventuali calamità. Per tale motivo è iscritta alla Protezione civile della Regione ed i volontari partecipano a corsi di formazione, per presentare le attività nelle scuole locali ed organizzare escursioni e prove di evacuazione per emergenze. Il direttivo dell’associazione ha inoltre reso noto di volersi "occupare anche della riqualificazione del territorio e degli spazi verdi, tutelando il patrimonio boschivo e faunistico locale e per questo è stata presa in gestione Casa la Valle, lungo la strada che conduce alle sorgenti dell’Esino per farne un punto di ritrovo.

m. p.