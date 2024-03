Fissati nuovi open day per i passaporti

Open day per i passaporti in questura e commissariato, per il rilascio del documento a chi abbia particolari motivi di urgenza. L’iniziativa riguarda chi aveva già preso appuntamento nell’agenda online per i prossimi mesi. La prima apertura straordinaria è il 16 marzo: dalle 9 alle 14 per chi ha l’iniziale del cognome da A ad E, e dalle 14 alle 19 per chi ha l’iniziale da F ad L. Poi il 17 marzo, dalle 9 alle 14 per cognomi dalla M alla Q, e dalle 14 alle 19 dalla R alla Z. Altre aperture straordinarie sono programmate anche il 23 e 29 marzo, poi il 4, il 10, il 16, il 22 e il 27 aprile: dalle 9 alle 14 potrà andare chi ha l’iniziale del cognome da A ad L, e dalle 14 alle 19 da M a Z. Venerdì 15, dalle 9 alle 18.30, l’Ufficio passaporti della questura di Macerata sarà aperto, in via straordinaria, solo per la consegna dei passaporti richiesti in quell’ufficio fino al 13 marzo. Ci si può presentare allo sportello per il ritiro anche senza appuntamento.