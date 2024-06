Fitofarmaci in agricoltura, blitz e multe nelle aziende

Macerata, 15 giugno 2024 – Controlli a tappeto dei carabinieri Forestali sull’utilizzo di fitosanitari in agricoltura. I militari del nucleo specializzato di Macerata, Recanati e Matelica hanno eseguito una serie di accertamenti per verificare il corretto utilizzo dei fitofarmaci da parte di agricoltori e contoterzisti.

Il bilancio dell’attività è stato di ventidue controlli svolti tra Civitanova, Matelica, Recanati e Potenza Picena, 13 violazioni accertate che hanno portato alla contestazione di illeciti amministrativi per un totale di 8.706 euro. Gli investigatori hanno riscontrato mancanze soprattutto per quanto riguarda la corretta tenuta dei registri e le modalità di detenzione dei prodotti fitosanitari così come il loro utilizzo in campo.

Nello specifico le violazioni hanno riguardato il mancato rispetto delle distanze dai corsi d’acqua, strade, abitazioni e altre aree sensibili, nonché la detenzione di fitofarmaci in maniera non conforme alle indicazioni e prescrizioni definite dalla legge che impongono, quando sono classificati molto tossici, tossici o nocivi, che debbano essere conservati in appositi locali o armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

L’utilizzo irregolare dei pesticidi ha inoltre riguardato il loro uso durante il periodo di fioritura: per garantire la tutela e la conservazione degli insetti impollinatori ed in particolar modo delle api, la normativa vieta categoricamente trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida durante il periodo di fioritura sia delle piante della coltura che quelle cresciute spontaneamente. Infine, nell’ambito dei controlli eseguiti, sono stati rinvenuti anche contenitori di fitofarmaci con autorizzazioni revocate o scadute, detenuti oltre il termine di un anno senza essere correttamente smaltiti.

Dal giorno successivo alla revoca e/o alla data di smaltimento delle scorte, così come definito dal Ministero della Salute, devono essere infatti considerati come rifiuti pericolosi (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose) e pertanto la violazione di quanto prescritto costituisce un’attività di gestione rifiuti pericolosi non autorizzata, punita con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Per un’azienda è scattata la segnalazione alla Regione per la sospensione del patentino e quindi della somministrazione dei prodotti fitosanitari.

I controlli sono stati mirati a limitare o evitare pericoli per la salute umana e animale connessi con l’esposizione ai fitofarmaci che, pur nella loro utilità in agricoltura, sono per la massima parte sostanze nocive.